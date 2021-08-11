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РФПИ заявил о доказанности безопасности и эффективности «Спутника V»

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность в ходе применения в различных странах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«За год применения вакцина «Спутник V» доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира», — приводит слова Дмитриева пресс-служба фонда.

В РФПИ рассказали, что вакцина зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные массового применения «Спутника V» в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России Сербии и на Филиппинах говорят об отсутствии серьезных побочных эффектов, в том числе тромбоза вен головного мозга и миокардита. В нескольких странах, где, помимо «Спутника V», применяются другие вакцины, у препарата одни из самых высоких показателей безопасности и эффективности, отметили в фонде.

По данным Минздрава ОАЭ, эффективность вакцины составила 97,8%, защита от тяжелого течения заболевания – 100%. В стране не было зарегистрировано ни одного случая серьезных побочных явлений. В Минздраве Бахрейна сообщили, что эффективность «Спутника V» через две недели после второго укола составила 94,3%. В провинции Буэнос-Айрес выработались антитела у 94% вакцинированных первой дозой «Спутника V» и у 100% сделавших две прививки.

Также высокие показатели безопасности и эффективности продемонстрировала вакцина «Спутник лайт» — первый компонент «Спутника V». По данным Минздрава Аргентины, после прививки вакциной антитела сформировались у 94% пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных