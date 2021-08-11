РФПИ заявил о доказанности безопасности и эффективности «Спутника V»

В РФПИ рассказали, что вакцина зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные массового применения «Спутника V» в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России Сербии и на Филиппинах говорят об отсутствии серьезных побочных эффектов, в том числе тромбоза вен головного мозга и миокардита. В нескольких странах, где, помимо «Спутника V», применяются другие вакцины, у препарата одни из самых высоких показателей безопасности и эффективности, отметили в фонде.