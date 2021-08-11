РФПИ заявил о доказанности безопасности и эффективности «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность в ходе применения в различных странах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«За год применения вакцина «Спутник V» доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира», — приводит слова Дмитриева пресс-служба фонда.
В РФПИ рассказали, что вакцина зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные массового применения «Спутника V» в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России Сербии и на Филиппинах говорят об отсутствии серьезных побочных эффектов, в том числе тромбоза вен головного мозга и миокардита. В нескольких странах, где, помимо «Спутника V», применяются другие вакцины, у препарата одни из самых высоких показателей безопасности и эффективности, отметили в фонде.
По данным Минздрава ОАЭ, эффективность вакцины составила 97,8%, защита от тяжелого течения заболевания – 100%. В стране не было зарегистрировано ни одного случая серьезных побочных явлений. В Минздраве Бахрейна сообщили, что эффективность «Спутника V» через две недели после второго укола составила 94,3%. В провинции Буэнос-Айрес выработались антитела у 94% вакцинированных первой дозой «Спутника V» и у 100% сделавших две прививки.
Также высокие показатели безопасности и эффективности продемонстрировала вакцина «Спутник лайт» — первый компонент «Спутника V». По данным Минздрава Аргентины, после прививки вакциной антитела сформировались у 94% пациентов.