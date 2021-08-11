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Треть россиян назвали бедность одной из основных причин для развода

Ведомости

Бедность, взаимное непонимание и измены являются самыми распространенными причинами для развода, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

«Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33%), взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%)», — сообщили социологи.

Согласно результатам опроса, 57% считают, что решение о разводе нужно принимать в зависимости от конкретного случая. 27% опрошенных отметили, что разводиться можно только тогда, когда семья фактически распалась. 9% уверены, что брак нужно сохранять любой ценой. 5% считают, что подавать на развод можно в любом случае, хуже от этого не будет.

39% россиян убеждены, что нет непреодолимых препятствий для развода. 31% опрошенных назвал таким препятствием невозможность «поделить» детей между супругами, 21% — материальную зависимость друг от друга, 16% — сложности с разделом имущества, 15% — этнические и религиозные обычаи.

По мнению 58%, вопрос, с кем должен остаться ребенок после развода, зависит от конкретных людей. 22% уверены, что дети должны оставаться с мамой, 2% — с папой. 14% опрошенных уверены, что ни мать, ни отец не смогут воспитать ребенка в одиночку. Согласно опросу, 82% россиян осуждают измены в браке. 10% не видят в этом ничего предосудительного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных