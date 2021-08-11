Треть россиян назвали бедность одной из основных причин для развода
Бедность, взаимное непонимание и измены являются самыми распространенными причинами для развода, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
«Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33%), взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%)», — сообщили социологи.
Согласно результатам опроса, 57% считают, что решение о разводе нужно принимать в зависимости от конкретного случая. 27% опрошенных отметили, что разводиться можно только тогда, когда семья фактически распалась. 9% уверены, что брак нужно сохранять любой ценой. 5% считают, что подавать на развод можно в любом случае, хуже от этого не будет.
39% россиян убеждены, что нет непреодолимых препятствий для развода. 31% опрошенных назвал таким препятствием невозможность «поделить» детей между супругами, 21% — материальную зависимость друг от друга, 16% — сложности с разделом имущества, 15% — этнические и религиозные обычаи.
По мнению 58%, вопрос, с кем должен остаться ребенок после развода, зависит от конкретных людей. 22% уверены, что дети должны оставаться с мамой, 2% — с папой. 14% опрошенных уверены, что ни мать, ни отец не смогут воспитать ребенка в одиночку. Согласно опросу, 82% россиян осуждают измены в браке. 10% не видят в этом ничего предосудительного.