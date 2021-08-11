Треть россиян назвали бедность одной из основных причин для развода

Согласно результатам опроса, 57% считают, что решение о разводе нужно принимать в зависимости от конкретного случая. 27% опрошенных отметили, что разводиться можно только тогда, когда семья фактически распалась. 9% уверены, что брак нужно сохранять любой ценой. 5% считают, что подавать на развод можно в любом случае, хуже от этого не будет.