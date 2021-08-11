Умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич
В Екатеринбурге умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, занимавшийся исследованием гибели студентов на перевале Дятлова в Свердловской области во время турпохода в 1959 г. Ему было 74 года, причиной смерти стал коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналиста Наталью Варсегову, которая была знакома с Кунцевичем.
«Подтверждаю. Это правда. Он поехал на перевал (Дятлова. – Ред.) 1 августа, но вернулся, почувствовав недомогание», — сказала Варсегова, добавив, что Кунцевич умер от коронавируса. Эту информацию агентству также подтвердил родственник Кунцевича Александр.
Юрий Кунцевич 20 лет назад создал фонд памяти туристической группы Дятлова. Перевал Дятлова — место гибели туристической группы в феврале 1959 г. на Северном Урале. Там при неизвестных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института. Ежегодно Кунцевич подавал в СК РФ просьбу о возобновлении расследования трагедии и проводил мероприятия, посвященные расследованию гибели туристов.