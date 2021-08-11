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Умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич

Ведомости

В Екатеринбурге умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, занимавшийся исследованием гибели студентов на перевале Дятлова в Свердловской области во время турпохода в 1959 г. Ему было 74 года, причиной смерти стал коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналиста Наталью Варсегову, которая была знакома с Кунцевичем.

«Подтверждаю. Это правда. Он поехал на перевал (Дятлова. – Ред.) 1 августа, но вернулся, почувствовав недомогание», — сказала Варсегова, добавив, что Кунцевич умер от коронавируса. Эту информацию агентству также подтвердил родственник Кунцевича Александр.

Юрий Кунцевич 20 лет назад создал фонд памяти туристической группы Дятлова. Перевал Дятлова — место гибели туристической группы в феврале 1959 г. на Северном Урале. Там при неизвестных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института. Ежегодно Кунцевич подавал в СК РФ просьбу о возобновлении расследования трагедии и проводил мероприятия, посвященные расследованию гибели туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных