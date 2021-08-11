В Екатеринбурге умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, занимавшийся исследованием гибели студентов на перевале Дятлова в Свердловской области во время турпохода в 1959 г. Ему было 74 года, причиной смерти стал коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналиста Наталью Варсегову, которая была знакома с Кунцевичем.