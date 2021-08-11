Абрамченко поручила оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, сообщили журналистам в пресс-службе чиновницы.
«Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива», — говорится в сообщении.
Также Абрамченко поручила руководству ведомства лично проконтролировать ход ликвидационных работ и восстановления водной среды в регионе, уточнили в пресс-службе. Накануне главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что пятно нефти у Новороссийска может полностью исчезнуть в течение четырех суток.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска, произошел залповый выброс нефти. По оценке Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), объем разлива топлива составил «порядка 12 кубометров», а площадь загрязнения акватории Черного моря — 200 кв. м.
Позже в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что площадь разлива нефти, произошедшего в Новороссийске 7 августа, достигает 80 кв. км — в 400 000 раз больше, чем заявили в КТК. По предварительным данным, причиной случившегося стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).