Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Абрамченко поручила оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, сообщили журналистам в пресс-службе чиновницы.

«Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива», — говорится в сообщении.

Также Абрамченко поручила руководству ведомства лично проконтролировать ход ликвидационных работ и восстановления водной среды в регионе, уточнили в пресс-службе. Накануне главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что пятно нефти у Новороссийска может полностью исчезнуть в течение четырех суток.

7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска, произошел залповый выброс нефти. По оценке Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), объем разлива топлива составил «порядка 12 кубометров», а площадь загрязнения акватории Черного моря — 200 кв. м.

Позже в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что площадь разлива нефти, произошедшего в Новороссийске 7 августа, достигает 80 кв. км — в 400 000 раз больше, чем заявили в КТК. По предварительным данным, причиной случившегося стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).

Ранее по теме: В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 000 раз

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных