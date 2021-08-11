Абрамченко поручила оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском

Позже в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что площадь разлива нефти, произошедшего в Новороссийске 7 августа, достигает 80 кв. км — в 400 000 раз больше, чем заявили в КТК. По предварительным данным, причиной случившегося стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ).