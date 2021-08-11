«Роскосмос» потребует от сахалинских властей восстановить памятник Гагарину
«Роскосмос» обратится к властям Сахалинской области с требованием восстановить памятник космонавту Юрию Гагарину в Невельске, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.
«То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. «Роскосмос» сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник», — заявил Рогозин.
Ранее в ряде СМИ были размещены фотографии брошенного на берегу моря барельефа космонавта. Стела с барельефом была установлена недалеко от въезда в Невельск. Ее привезли из бывшего пионерского лагеря. На встрече с мэром в октябре 2020 г. жители предложили установить памятник в одном из скверов города. Однако в результате обследования было выявлено его аварийное состояние: объект пострадал во время землетрясения 2007 г., напомнили в правительстве региона.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал в кратчайшие сроки отреставрировать барельеф и установить его в центре города. «Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны», — подчеркнул он.