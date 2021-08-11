Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

«Роскосмос» потребует от сахалинских властей восстановить памятник Гагарину

Ведомости

«Роскосмос» обратится к властям Сахалинской области с требованием восстановить памятник космонавту Юрию Гагарину в Невельске, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram.

«То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. «Роскосмос» сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник», — заявил Рогозин.

Ранее в ряде СМИ были размещены фотографии брошенного на берегу моря барельефа космонавта. Стела с барельефом была установлена недалеко от въезда в Невельск. Ее привезли из бывшего пионерского лагеря. На встрече с мэром в октябре 2020 г. жители предложили установить памятник в одном из скверов города. Однако в результате обследования было выявлено его аварийное состояние: объект пострадал во время землетрясения 2007 г., напомнили в правительстве региона.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал в кратчайшие сроки отреставрировать барельеф и установить его в центре города. «Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее по теме: Рогозин раскритиковал США за неупоминание Гагарина в День космонавтики

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных