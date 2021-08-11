«Роскосмос» потребует от сахалинских властей восстановить памятник Гагарину

Ранее в ряде СМИ были размещены фотографии брошенного на берегу моря барельефа космонавта. Стела с барельефом была установлена недалеко от въезда в Невельск. Ее привезли из бывшего пионерского лагеря. На встрече с мэром в октябре 2020 г. жители предложили установить памятник в одном из скверов города. Однако в результате обследования было выявлено его аварийное состояние: объект пострадал во время землетрясения 2007 г., напомнили в правительстве региона.