В Москве за день выпала почти половина месячной нормы осадков
За последние сутки в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков, следует из предварительных данных столичного метеобюро.
«За сутки на город обрушилось около 47% месячной нормы осадков. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ», — заявили там «Интерфаксу».
В течение 24 часов выпало 36 мм осадков, причем 31 мм — за ночь. Это соответствует 40% нормы августа, которая равна 77 мм.
По прогнозу синоптиков, дождь в Москве будет идти до 18:00. Более того, этот день может стать самым дождливым в сравнении с теми же датами с начала века. Рекорд суточной нормы осадков за 12 августа был зафиксирован в Москве в 1980 г. Тогда за 24 часа выпало 38,2 мм.