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В Москве за день выпала почти половина месячной нормы осадков

Ведомости

За последние сутки в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков, следует из предварительных данных столичного метеобюро.

«За сутки на город обрушилось около 47% месячной нормы осадков. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ», — заявили там «Интерфаксу».

В течение 24 часов выпало 36 мм осадков, причем 31 мм — за ночь. Это соответствует 40% нормы августа, которая равна 77 мм.

По прогнозу синоптиков, дождь в Москве будет идти до 18:00. Более того, этот день может стать самым дождливым в сравнении с теми же датами с начала века. Рекорд суточной нормы осадков за 12 августа был зафиксирован в Москве в 1980 г. Тогда за 24 часа выпало 38,2 мм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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