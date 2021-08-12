В Москве за день выпала почти половина месячной нормы осадков

По прогнозу синоптиков, дождь в Москве будет идти до 18:00. Более того, этот день может стать самым дождливым в сравнении с теми же датами с начала века. Рекорд суточной нормы осадков за 12 августа был зафиксирован в Москве в 1980 г. Тогда за 24 часа выпало 38,2 мм.