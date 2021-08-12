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Умер экс-мэр Красноярска и депутат Госдумы Петр Пимашков

Ведомости

Бывший мэр Красноярска и депутат Госдумы Петр Пимашков умер на 74 году жизни, сообщило издание trk7.ru. Информацию подтвердил сын Пимашкова. По информации телеканала ТВК, у депутата были проблемы с сердцем. Он находился в Сочи.

Пимашков родился в Белоруссии. В 1977 г. окончил Сибирский технологический институт в Красноярске по специальности инженер-механик, в 1996 г. – Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности инженер-экономист. Пимашков занимал пост мэра Красноярска с 1996 по 2011 г. Пимашков запомнился своими проектами благоустройства города, за что получил прозвище «Петр Фонтаныч».

В 2011 г. стал депутатом Госдумы от Красноярского края, был переизбран в 2016 г. Пимашков был членом фракции «Единая Россия», членом комитета Госдумы по энергетике. Доктор экономических наук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных