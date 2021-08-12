Умер экс-мэр Красноярска и депутат Госдумы Петр Пимашков
Бывший мэр Красноярска и депутат Госдумы Петр Пимашков умер на 74 году жизни, сообщило издание trk7.ru. Информацию подтвердил сын Пимашкова. По информации телеканала ТВК, у депутата были проблемы с сердцем. Он находился в Сочи.
Пимашков родился в Белоруссии. В 1977 г. окончил Сибирский технологический институт в Красноярске по специальности инженер-механик, в 1996 г. – Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности инженер-экономист. Пимашков занимал пост мэра Красноярска с 1996 по 2011 г. Пимашков запомнился своими проектами благоустройства города, за что получил прозвище «Петр Фонтаныч».
В 2011 г. стал депутатом Госдумы от Красноярского края, был переизбран в 2016 г. Пимашков был членом фракции «Единая Россия», членом комитета Госдумы по энергетике. Доктор экономических наук.