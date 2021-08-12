Умер экс-мэр Красноярска и депутат Госдумы Петр Пимашков

Пимашков родился в Белоруссии. В 1977 г. окончил Сибирский технологический институт в Красноярске по специальности инженер-механик, в 1996 г. – Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности инженер-экономист. Пимашков занимал пост мэра Красноярска с 1996 по 2011 г. Пимашков запомнился своими проектами благоустройства города, за что получил прозвище «Петр Фонтаныч».