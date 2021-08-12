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В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID-19 за сутки

Ведомости

В России за последние сутки зафиксировали 21 932 новых случая коронавируса, сообщил оперштаб 12 августа. Умерли 808 пациентов. Это новый суточный рекорд смертности. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 534 791. За все время пандемии зафиксировано 168 049 летальных исходов.

Вчера, 11 августа, в стране в четвертый раз выявили 799 смертей от коронавируса за сутки. Ранее о 799 умерших от коронавируса сообщалось 16, 24 и 29 июля. 

В Москве за сутки выявили 2294 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3329 человек, скончались 56 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 535 359 случаев заражения. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1801), Московская (+1143), Нижегородская (+549) и Свердловская (+523) области.

За сутки полностью выздоровели 20 195 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 828 972.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных