В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 2294 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3329 человек, скончались 56 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 535 359 случаев заражения. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1801), Московская (+1143), Нижегородская (+549) и Свердловская (+523) области.