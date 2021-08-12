В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID-19 за сутки
В России за последние сутки зафиксировали 21 932 новых случая коронавируса, сообщил оперштаб 12 августа. Умерли 808 пациентов. Это новый суточный рекорд смертности. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 534 791. За все время пандемии зафиксировано 168 049 летальных исходов.
Вчера, 11 августа, в стране в четвертый раз выявили 799 смертей от коронавируса за сутки. Ранее о 799 умерших от коронавируса сообщалось 16, 24 и 29 июля.
В Москве за сутки выявили 2294 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3329 человек, скончались 56 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 535 359 случаев заражения. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1801), Московская (+1143), Нижегородская (+549) и Свердловская (+523) области.
За сутки полностью выздоровели 20 195 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 828 972.