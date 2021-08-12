В Греции затонула яхта с 17 пассажирами на борту

Яхта затонула в 16 морских милях к северо-западу от Милоса (почти 30 км), между островами Антимилос и Фальконера, уточнили в администрации местного порта. Ветер в районе на тот момент составил 4–5 баллов по шкале Бофорта, то есть там наблюдались небольшие волны.