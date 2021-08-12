В Госдуме предложили включить службу в армии в стаж для досрочной пенсии
Депутаты Госдумы и сенаторы от «Единой России» предложили включить срок службы в армии по призыву в стаж для начисления страховой пенсии на два года раньше для россиян с длительным стажем работы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что право выйти на пенсию на два года раньше есть у мужчин с трудовым стажем 42 года и у женщин со стажем 37 лет. Однако они не смогут выйти на пенсию раньше 60 и 55 лет соответственно. Согласно законодательству, в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию включаются только периоды работы и периоды нахождения на больничном.
По мнению авторов законопроекта, служба в армии по призыву не является страховым периодом, однако имеет «высокую общественную полезность и социальную значимость для государства и общества». Часто именно из-за службы в армии россиянам может не хватать трудового стажа для назначения досрочной пенсии, отмечается в пояснительной записке.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 г. По предварительным оценкам Пенсионного фонда, принятие законопроекта потребует увеличения расходов бюджета на 2,18 млрд руб. в 2022 г., 3,67 млрд руб. в 2023 г., 3,88 млрд руб. в 2024 г.