Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Госдуме предложили включить службу в армии в стаж для досрочной пенсии

Ведомости

Депутаты Госдумы и сенаторы от «Единой России» предложили включить срок службы в армии по призыву в стаж для начисления страховой пенсии на два года раньше для россиян с длительным стажем работы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что право выйти на пенсию на два года раньше есть у мужчин с трудовым стажем 42 года и у женщин со стажем 37 лет. Однако они не смогут выйти на пенсию раньше 60 и 55 лет соответственно. Согласно законодательству, в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию включаются только периоды работы и периоды нахождения на больничном.

По мнению авторов законопроекта, служба в армии по призыву не является страховым периодом, однако имеет «высокую общественную полезность и социальную значимость для государства и общества». Часто именно из-за службы в армии россиянам может не хватать трудового стажа для назначения досрочной пенсии, отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 г. По предварительным оценкам Пенсионного фонда, принятие законопроекта потребует увеличения расходов бюджета на 2,18 млрд руб. в 2022 г., 3,67 млрд руб. в 2023 г., 3,88 млрд руб. в 2024 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных