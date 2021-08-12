В Госдуме предложили включить службу в армии в стаж для досрочной пенсии

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что право выйти на пенсию на два года раньше есть у мужчин с трудовым стажем 42 года и у женщин со стажем 37 лет. Однако они не смогут выйти на пенсию раньше 60 и 55 лет соответственно. Согласно законодательству, в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию включаются только периоды работы и периоды нахождения на больничном.