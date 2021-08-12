Ростуризм проведет проверку после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Ростуризм проведет проверку соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг в Камчатском крае после крушения вертолета Ми-8, сообщила пресс-служба ведомства.
«До выяснения причин крушения будет проведена дополнительная проверка соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг», – говорится в сообщении. Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована, все расходы будут покрыты страховой компанией, отметили в ведомстве.
По данным правительства Камчатского края, утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку на Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и затонул. Восемь человек были госпитализированы, напомнили в Ростуризме.
Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным источника ТАСС в экстренных службах, среди основных версий рассматриваются как ошибка экипажа, так и отказ двигателей.