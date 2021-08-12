Ростуризм проведет проверку после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

По данным правительства Камчатского края, утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку на Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и затонул. Восемь человек были госпитализированы, напомнили в Ростуризме.