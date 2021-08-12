Прокуратура сообщила об утечке нефтепродуктов в порту Выборга

В морском порту Выборга обнаружены следы нефтепродуктов, сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, утечка топлива произошла с буксира «Товарищ Андрей», который был пришвартован к причалу 11 августа с 9:00 до 19:00.