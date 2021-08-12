Прокуратура сообщила об утечке нефтепродуктов в порту Выборга
В морском порту Выборга обнаружены следы нефтепродуктов, сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, утечка топлива произошла с буксира «Товарищ Андрей», который был пришвартован к причалу 11 августа с 9:00 до 19:00.
Объем утечки прокуратура не уточнила. На данный момент последствия локального загрязнения устранены, заявили в ведомстве. По факту произошедшего проводится проверка Ленинград-Финляндской транспортной прокуратурой.
На место инцидента выезжали исполняющий обязанности заместителя Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Эглит, а также сотрудники транспортной полиции, представители Росприроднадзора и регионального управления МЧС. Для получения объяснений в прокуратуру вызовут представителя организации-судовладельца буксира.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По данным Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), площадь разлива составила 80 кв. км. Предварительной причиной случившегося назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства (ВПУ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 УК).