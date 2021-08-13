Российского триатлониста заподозрили в употреблении допинга

Проба была взята 21 июля во Владивостоке во время подготовки Полянского к Олимпийским играм в Токио. Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить решение о временном отстранении в спортивном арбитражном суде. В федерацию триатлона о положительной пробе сообщили 5 августа.