Российского триатлониста заподозрили в употреблении допинга
Российского спортсмена Игоря Полянского, который участвовал в соревнованиях по триатлону на Олимпиаде в Токио, заподозрили в употреблении допинга. Его анализ показал наличие в крови эритропоэтина, сообщила Международная федерация триатлона со ссылкой на данные лаборатории, аккредитованной WADA.
Проба была взята 21 июля во Владивостоке во время подготовки Полянского к Олимпийским играм в Токио. Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить решение о временном отстранении в спортивном арбитражном суде. В федерацию триатлона о положительной пробе сообщили 5 августа.
Федерация триатлона России сообщила ТАСС, что проведет расследование в отношении Полянского и его тренеров. Он будет отстранен от соревнований.
На Олимпиаде в Токио Полянский занял 43-е место. Он также выступал за сборную России в смешанной эстафете, команда заняла 14-е место.