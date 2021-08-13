Задержаны двое пособников побега заключенных из ИВС в Истре
Следствие задержало двоих пособников побега пяти заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, сообщается на сайте Следственного комитета по Подмосковью.
«Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (ч.5 ст.33 ч.2 ст.313 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, 6 августа пять обвиняемых совершили побег из ИВС ОМВД России по Истре и прибыли к своему знакомому в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и предметы быта. Сбежавшие проживали на территории его дома. Затем двое из них обратились ещё к одному знакомому, который также оказал им помощь и перевез их в квартиру, расположенную Подольске, где они находились до момента задержания.
До этого в Подольске на съемной квартире обнаружили и задержали двух других участников побега — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Вместе с ними задержали также арендаторов квартиры — мужчину и женщину, которых заподозрили в пособничестве побегу. Позднее сообщалось о задержании третьего сбежавшего.
Из-за побега пятерых заключенных Следственный комитет России возбудил дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге до 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.