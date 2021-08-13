Задержаны двое пособников побега заключенных из ИВС в Истре

По данным следствия, 6 августа пять обвиняемых совершили побег из ИВС ОМВД России по Истре и прибыли к своему знакомому в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и предметы быта. Сбежавшие проживали на территории его дома. Затем двое из них обратились ещё к одному знакомому, который также оказал им помощь и перевез их в квартиру, расположенную Подольске, где они находились до момента задержания.