Голикова сообщила о 60% экономически неактивных молодых людей в России

«Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей», – сказала Голикова. Она отметила, что по этому показателю Россия пока отстает от стран Евросоюза и США. При этом по уровню молодежной безработицы Россия находится с ними в одном ряду: по итогам 2020 г. уровень безработицы в этой возрастной группе в странах ЕС составил чуть более 20%, в России – 17%, в США – почти 15%.