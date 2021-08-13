Голикова сообщила о 60% экономически неактивных молодых людей в России
Около 60% россиян в возрасте до 24 лет являются экономически неактивными, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании «Единой России» по обсуждению программ капремонта школ.
«Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей», – сказала Голикова. Она отметила, что по этому показателю Россия пока отстает от стран Евросоюза и США. При этом по уровню молодежной безработицы Россия находится с ними в одном ряду: по итогам 2020 г. уровень безработицы в этой возрастной группе в странах ЕС составил чуть более 20%, в России – 17%, в США – почти 15%.
Вице-премьер выразила уверенность, что к осени Россия выйдет на допандемические показатели занятости населения.
В марте Голикова сообщила, что каждый третий безработный в России младше 29 лет. Голикова пояснила, что рынок труда в России сегодня не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 г. По ее словам, это поколение – более мобильное и технологичное – требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час».