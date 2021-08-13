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Голикова сообщила о 60% экономически неактивных молодых людей в России

Ведомости

Около 60% россиян в возрасте до 24 лет являются экономически неактивными, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании «Единой России» по обсуждению программ капремонта школ.

«Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей», – сказала Голикова. Она отметила, что по этому показателю Россия пока отстает от стран Евросоюза и США. При этом по уровню молодежной безработицы Россия находится с ними в одном ряду: по итогам 2020 г. уровень безработицы в этой возрастной группе в странах ЕС составил чуть более 20%, в России – 17%, в США – почти 15%.

Вице-премьер выразила уверенность, что к осени Россия выйдет на допандемические показатели занятости населения.

В марте Голикова сообщила, что каждый третий безработный в России младше 29 лет. Голикова пояснила, что рынок труда в России сегодня не отвечает требованиям людей, рожденных после 2000 г. По ее словам, это поколение – более мобильное и технологичное – требует возможности оформления самозанятости, организации дистанционной работы или, например, «занятости на час».

Ранее по теме: Голикова назвала долю молодежи среди безработных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных