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Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Ведомости

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве в возрасте 59 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ил» (входит в ОАК).

«Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 г. на шестидесятом году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина», — сообщили в пресс-службе.

Ил-78 разработан на базе тяжелого транспортного воздушного судна Ил-76 и предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе. Ил-76 — первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями. Юрасов также принимал участие и руководил работами по созданию самолета Ил-76МФ и его поставке в Иорданию. Участвовал в подготовке и проведении летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т.

За вклад в развитие отечественной авиаотрасли был награжден орденами «Почета» и «Дружбы», а также медалью «В память 850-летия Москвы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных