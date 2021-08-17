Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Ил-78 разработан на базе тяжелого транспортного воздушного судна Ил-76 и предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе. Ил-76 — первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями. Юрасов также принимал участие и руководил работами по созданию самолета Ил-76МФ и его поставке в Иорданию. Участвовал в подготовке и проведении летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т.