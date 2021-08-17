Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
«Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 г. на шестидесятом году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина», — сообщили в пресс-службе.
Ил-78 разработан на базе тяжелого транспортного воздушного судна Ил-76 и предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе. Ил-76 — первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями. Юрасов также принимал участие и руководил работами по созданию самолета Ил-76МФ и его поставке в Иорданию. Участвовал в подготовке и проведении летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т.
За вклад в развитие отечественной авиаотрасли был награжден орденами «Почета» и «Дружбы», а также медалью «В память 850-летия Москвы».