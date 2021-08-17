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Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

Ведомости

Минздрав при поддержке МИД России ведет предметный разговор с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«Сейчас, как вы знаете, идет разговор предметный профессиональный по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей поддержке, конечно, внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что в настоящее время решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных и технологическую совместимость процедур.

Глава МИД подтвердил готовность продолжать прагматичный и профессиональный диалог в этом направлении. Он также выразил надежду, что затягивание данного процесса, имеющее признак политизации, прекратится, и будет достигнута договоренность, отвечающая интересам граждан России и стран Евросоюза.

В Кремле ранее утверждали, что готовы рассмотреть признание иностранных вакцин, в том числе одобренных в Европе, а также сертификатов о вакцинации, если там начнут признавать российские препараты и удостоверяющие прививку документы. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее по теме: Титов предложил допустить в Россию одобренные ВОЗ иностранные вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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