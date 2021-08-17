Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Минздрав при поддержке МИД России ведет предметный разговор с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
«Сейчас, как вы знаете, идет разговор предметный профессиональный по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей поддержке, конечно, внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что в настоящее время решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных и технологическую совместимость процедур.
Глава МИД подтвердил готовность продолжать прагматичный и профессиональный диалог в этом направлении. Он также выразил надежду, что затягивание данного процесса, имеющее признак политизации, прекратится, и будет достигнута договоренность, отвечающая интересам граждан России и стран Евросоюза.
В Кремле ранее утверждали, что готовы рассмотреть признание иностранных вакцин, в том числе одобренных в Европе, а также сертификатов о вакцинации, если там начнут признавать российские препараты и удостоверяющие прививку документы. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).