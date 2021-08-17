Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

«Сейчас, как вы знаете, идет разговор предметный профессиональный по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей поддержке, конечно, внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что в настоящее время решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных и технологическую совместимость процедур.