ФСБ задержала пятерых участников террористической ячейки в Крыму
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в Крыму пятерых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны два главаря и три ее активных участника», — сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, члены ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман, используя меры конспирации.
Спецслужбы изъяли в местах жительства задержанных значительное количество запрещенных пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации. Следователи возбудили уголовные дела и продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
В феврале ФСБ сообщила о задержании членов этой террористической группировки в десяти регионах страны. Задержания проводились в Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях. Также о задержании участников группировки сообщалось в апреле.