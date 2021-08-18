ФСБ задержала пятерых участников террористической ячейки в Крыму

В феврале ФСБ сообщила о задержании членов этой террористической группировки в десяти регионах страны. Задержания проводились в Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях. Также о задержании участников группировки сообщалось в апреле.