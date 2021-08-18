Впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек

В Москве за сутки выявили 1590 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3029 человек, скончались 59 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 547 244 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1240), Санкт-Петербург (+1636), Нижегородская (+521) и Свердловская (+516) области.