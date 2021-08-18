Впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек
В России за последние сутки коронавирус выявили у 20 914 человек, сообщил оперштаб 18 августа. За сутки умерли 799 пациентов. Это наименьший показатель с 11 августа. Тогда от COVID-19 тоже скончались 799 пациентов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 6 663 473. Умерли за все время пандемии 172 909 человек.
Вчера, 17 августа, оперштаб сообщил о 20 958 новых случаях COVID-19 и 805 летальных исходах. Более 800 смертей фиксировалось шесть дней подряд.
В Москве за сутки выявили 1590 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3029 человек, скончались 59 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 547 244 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1240), Санкт-Петербург (+1636), Нижегородская (+521) и Свердловская (+516) области.
За сутки полностью выздоровели 20 713 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 939 037.