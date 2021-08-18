В Подмосковье приступили к вакцинации иностранцев

В центре работают восемь врачей-терапевтов и восемь прививочных медсестер. Для вакцинации выделено специальное помещение с отдельным входом. Получить препарат от коронавируса иностранные граждане смогут в рабочей дни с 09.00 до 17.00, стоимость услуги составляет 1300 рублей. Перед вакцинацией иностранные граждане заполняют анкету о состоянии здоровья и проходят медицинский осмотр.