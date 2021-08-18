В Подмосковье приступили к вакцинации иностранцев
В Московской области в Едином миграционном центре открылся пункт вакцинации иностранных граждан, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»», — говорится в сообщении.
В центре работают восемь врачей-терапевтов и восемь прививочных медсестер. Для вакцинации выделено специальное помещение с отдельным входом. Получить препарат от коронавируса иностранные граждане смогут в рабочей дни с 09.00 до 17.00, стоимость услуги составляет 1300 рублей. Перед вакцинацией иностранные граждане заполняют анкету о состоянии здоровья и проходят медицинский осмотр.
Прививку может сделать любой иностранец, который проживает на территории Московской области. Прививку трудовые мигранты ставят либо за счет работодателя, либо за свой счет. Планируется, что ежедневно укол смогут получить до 1,5 тыс. иностранцев.