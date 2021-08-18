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В Подмосковье приступили к вакцинации иностранцев

Ведомости

В Московской области в Едином миграционном центре открылся пункт вакцинации иностранных граждан, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»», — говорится в сообщении.

В центре работают восемь врачей-терапевтов и восемь прививочных медсестер. Для вакцинации выделено специальное помещение с отдельным входом. Получить препарат от коронавируса иностранные граждане смогут в рабочей дни с 09.00 до 17.00, стоимость услуги составляет 1300 рублей. Перед вакцинацией иностранные граждане заполняют анкету о состоянии здоровья и проходят медицинский осмотр.

Прививку может сделать любой иностранец, который проживает на территории Московской области. Прививку трудовые мигранты ставят либо за счет работодателя, либо за свой счет. Планируется, что ежедневно укол смогут получить до 1,5 тыс. иностранцев.

В июле в Московской области для курьеров и таксистов открыл пункты вакцинации «Яндекс». Они заработали на базе десятков городских поликлиник, писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных