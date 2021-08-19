Суд приговорил чеченца к 5 годам колонии за драку с ОМОНом на митинге

Видео с уроженцем Северного Кавказа, дерущимся с ОМОНовцами на акции протеста в районе Пушкинской площади в Москве, появилось в соцсетях 23 января. Позже стало известно, что это Джумаев. 28 января Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева. Он обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).