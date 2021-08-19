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Суд приговорил чеченца к 5 годам колонии за драку с ОМОНом на митинге

Ведомости

Тверской районный суд Москвы приговорил Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взявшего имя Михаил Мархиев), подравшегося с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, к пяти годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Суд признал Мархиева виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.

Видео с уроженцем Северного Кавказа, дерущимся с ОМОНовцами на акции протеста в районе Пушкинской площади в Москве, появилось в соцсетях 23 января. Позже стало известно, что это Джумаев. 28 января Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева. Он обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Джумаева, заявив, что человек, называющий себя чеченцем, никогда не будет поддерживать Навального.

Ранее по теме: Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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