В Дагестане пять человек унесло селевыми потоками
В Дагестане пять человек унесло селевыми потоками, организованы поиски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу главного управления МЧС России по республике.
«В поисках пропавших задействованы десятки единиц техники и спасатели МЧС совместно с тысячью местных жителей», — сообщили в ведомстве.
По его данным, из-за селевого потока 30 человек были заблокированы в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина. Еще двое — жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождения — пропали без вести. Заблокированных в Карадахской теснине эвакуировали в безопасное место.
Еще двое людей — мать и сын 1969 и 2001 годов рождения — находились в автомобиле «ВАЗ-2107», который унес селевой поток в селе Хаджалмахи Левашинского района. А в селе Куппа Левашинского района был обнаружен автомобиль «ГАЗель», водитель которого пропал без вести.
В ночь на 22 и 23 августа в Дагестане прошли кратковременные ливневые дожди, в результате чего были размыты автомобильные дороги в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах. В частности, произошли размывы земляного полотна и обочин, селевые выносы и обвалы. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики агентству ТАСС сообщали, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.