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В Дагестане пять человек унесло селевыми потоками

Ведомости

В Дагестане пять человек унесло селевыми потоками, организованы поиски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

«В поисках пропавших задействованы десятки единиц техники и спасатели МЧС совместно с тысячью местных жителей», — сообщили в ведомстве.

По его данным, из-за селевого потока 30 человек были заблокированы в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина. Еще двое — жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождения — пропали без вести. Заблокированных в Карадахской теснине эвакуировали в безопасное место.

Еще двое людей — мать и сын 1969 и 2001 годов рождения — находились в автомобиле «ВАЗ-2107», который унес селевой поток в селе Хаджалмахи Левашинского района. А в селе Куппа Левашинского района был обнаружен автомобиль «ГАЗель», водитель которого пропал без вести.

В ночь на 22 и 23 августа в Дагестане прошли кратковременные ливневые дожди, в результате чего были размыты автомобильные дороги в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах. В частности, произошли размывы земляного полотна и обочин, селевые выносы и обвалы. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики агентству ТАСС сообщали, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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