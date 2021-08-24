В Дагестане пять человек унесло селевыми потоками

В ночь на 22 и 23 августа в Дагестане прошли кратковременные ливневые дожди, в результате чего были размыты автомобильные дороги в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах. В частности, произошли размывы земляного полотна и обочин, селевые выносы и обвалы. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики агентству ТАСС сообщали, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.