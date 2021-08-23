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Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой

Ведомости

Актер и театральный режиссер Олег Меньшиков покинул пост директора Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой в июне текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. При этом он остался в должности художественного руководителя театра. 

«Олег Евгеньевич сложил эти полномочия еще в июне, но он остался художественным руководителем театра»,— сказала представитель театра. Как уточняет агентство, в июле театр сообщил о сокращении штата в связи с оптимизацией на фоне пандемии. 

21 августа агентство «Интерфакс» сообщило, что  артисты, уволенные из театра, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. В обращении артистов говорилось, что поводом послужило официальное уведомление руководителя театра «О проведении мероприятий по сокращению штата».

«Уволить предполагается 29 сотрудников, большинство из которых являются штатными артистами театра с большим стажем работы в нем. С учетом общего количества работающих в театре, увольнение является массовым, что для государственного бюджетного учреждения культуры не может считаться законным и обоснованным», — говорится в обращении к президенту, которое подписали 16 артистов. По их мнению, Меньшиков под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается «уволить неугодных ему артистов». При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

В ответ на это обращение представители московского театра имени М.Н. Ермоловой заявили, что готовят исковые заявления в адрес артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью», — заявляли агентству в театре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных