Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой

«Уволить предполагается 29 сотрудников, большинство из которых являются штатными артистами театра с большим стажем работы в нем. С учетом общего количества работающих в театре, увольнение является массовым, что для государственного бюджетного учреждения культуры не может считаться законным и обоснованным», — говорится в обращении к президенту, которое подписали 16 артистов. По их мнению, Меньшиков под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается «уволить неугодных ему артистов». При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.