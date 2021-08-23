Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой
Актер и театральный режиссер Олег Меньшиков покинул пост директора Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой в июне текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. При этом он остался в должности художественного руководителя театра.
«Олег Евгеньевич сложил эти полномочия еще в июне, но он остался художественным руководителем театра»,— сказала представитель театра. Как уточняет агентство, в июле театр сообщил о сокращении штата в связи с оптимизацией на фоне пандемии.
21 августа агентство «Интерфакс» сообщило, что артисты, уволенные из театра, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. В обращении артистов говорилось, что поводом послужило официальное уведомление руководителя театра «О проведении мероприятий по сокращению штата».
«Уволить предполагается 29 сотрудников, большинство из которых являются штатными артистами театра с большим стажем работы в нем. С учетом общего количества работающих в театре, увольнение является массовым, что для государственного бюджетного учреждения культуры не может считаться законным и обоснованным», — говорится в обращении к президенту, которое подписали 16 артистов. По их мнению, Меньшиков под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается «уволить неугодных ему артистов». При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.
В ответ на это обращение представители московского театра имени М.Н. Ермоловой заявили, что готовят исковые заявления в адрес артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации.
«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью», — заявляли агентству в театре.