В Петербурге откроют аквапарки и детские площадки в ТРЦ

Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные условия, касающиеся в том числе необходимости вакцинации сотрудников и численности посетителей. В частности, в объектах развлечения и досуга в ТЦ и детских игровых комнатах смогут находиться не более одного человека на 4 кв. м площади, в помещениях с аттракционами – не более одного человека на 12 кв. м площади, в аквапарках – не более одного человека на 10 кв. м площади водной зоны и не более одного человека на 4 кв. м площади в других помещениях. При этом 100% работников развлекательных объектов должны иметь документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел коронавирусом не более 6 календарных месяцев назад.