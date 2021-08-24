В Петербурге откроют аквапарки и детские площадки в ТРЦ
Власти Санкт-Петербурга разрешили смягчить ограничения, введенные из-за COVID-19, сообщила пресс-служба городской администрации.
Согласно изменениям, с 27 августа в городе заработают аквапарки, аттракционы, расположенные в помещениях, развлекательные заведения, расположенные в ТЦ, детские игровые комнаты в торговых центрах. Также будет разрешен доступ до 1000 зрителей на спортивные и развлекательные мероприятия. Если число участников мероприятия превышает 500 человек, его проведение надо согласовать с региональным Роспотребнадзором.
Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные условия, касающиеся в том числе необходимости вакцинации сотрудников и численности посетителей. В частности, в объектах развлечения и досуга в ТЦ и детских игровых комнатах смогут находиться не более одного человека на 4 кв. м площади, в помещениях с аттракционами – не более одного человека на 12 кв. м площади, в аквапарках – не более одного человека на 10 кв. м площади водной зоны и не более одного человека на 4 кв. м площади в других помещениях. При этом 100% работников развлекательных объектов должны иметь документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел коронавирусом не более 6 календарных месяцев назад.
С 27 августа также можно будет проводить конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и другие мероприятия численностью более 75 человек по согласованию с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга, а также спортивные мероприятия. Максимально допустимое количество участников будет определяться комитетом по физической культуре и спорту. Остальные ограничения продлеваются по 26 сентября.