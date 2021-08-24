Центр им. Чумакова модифицирует «КовиВак» под новые штаммы коронавируса
Центр им. Чумакова планирует модифицировать российскую вакцину от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы, заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы уже выделили штамм «дельта», и в принципе мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину», – сказал Ишмухаметов. Он отметил, что речь идет не о доработке вакцины, а о замене в ее составе «альфа»-штамма на «дельта»-штамм. «Возможно, и мы сейчас обдумываем эти вещи, это может быть комбинация, может быть комплексная вакцина», – рассказал глава центра.
Ранее гендиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра сделали необходимые заготовки для обновления вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе новых штаммов. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «дельта».