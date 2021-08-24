Центр им. Чумакова модифицирует «КовиВак» под новые штаммы коронавируса

«Мы уже выделили штамм «дельта», и в принципе мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину», – сказал Ишмухаметов. Он отметил, что речь идет не о доработке вакцины, а о замене в ее составе «альфа»-штамма на «дельта»-штамм. «Возможно, и мы сейчас обдумываем эти вещи, это может быть комбинация, может быть комплексная вакцина», – рассказал глава центра.