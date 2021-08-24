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Центр им. Чумакова модифицирует «КовиВак» под новые штаммы коронавируса

Ведомости

Центр им. Чумакова планирует модифицировать российскую вакцину от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы, заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы уже выделили штамм «дельта», и в принципе мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину», – сказал Ишмухаметов. Он отметил, что речь идет не о доработке вакцины, а о замене в ее составе «альфа»-штамма на «дельта»-штамм. «Возможно, и мы сейчас обдумываем эти вещи, это может быть комбинация, может быть комплексная вакцина», – рассказал глава центра.

Ранее гендиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра сделали необходимые заготовки для обновления вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе новых штаммов. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, в большинстве регионов России более 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «дельта».

Ранее по теме: Центр им. Гамалеи сделал заготовки для обновления «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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