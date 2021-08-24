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Собянин исключил введение жестких ограничений из-за коронавируса в школах

Ведомости

Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса в школах к 1 сентября, заявил в интервью «Первому каналу» мэр столицы Сергей Собянин.

«Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль в классах и так далее», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что ничто не может заменить очного формата обучения, поэтому власти постараются сделать так, чтобы сохранять его весь год. При этом правительство подготовило технологии для дистанционного обучения, которые при необходимости позволят обеспечить качественное образование детей.

«Но, будем надеяться, что это не потребуется», — резюмировал Собянин.

Ранее сегодня Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей. Он пояснил, что соответствующие решения должны приниматься индивидуально в каждой школе исходя из ситуации с коронавирусом и числа вакцинированных учителей. По его словам, в целом от COVID-19 привились более 80% московских педагогов.

По данным оперштаба, за время пандемии в Москве COVID-19 был выявлен у 1,5 млн человек, за последние сутки — у 1105. Умерли 27 087 жителей столицы с подтвержденным коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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