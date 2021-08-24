Собянин исключил введение жестких ограничений из-за коронавируса в школах
Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса в школах к 1 сентября, заявил в интервью «Первому каналу» мэр столицы Сергей Собянин.
«Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль в классах и так далее», — сказал он.
Собянин подчеркнул, что ничто не может заменить очного формата обучения, поэтому власти постараются сделать так, чтобы сохранять его весь год. При этом правительство подготовило технологии для дистанционного обучения, которые при необходимости позволят обеспечить качественное образование детей.
«Но, будем надеяться, что это не потребуется», — резюмировал Собянин.
Ранее сегодня Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей. Он пояснил, что соответствующие решения должны приниматься индивидуально в каждой школе исходя из ситуации с коронавирусом и числа вакцинированных учителей. По его словам, в целом от COVID-19 привились более 80% московских педагогов.
По данным оперштаба, за время пандемии в Москве COVID-19 был выявлен у 1,5 млн человек, за последние сутки — у 1105. Умерли 27 087 жителей столицы с подтвержденным коронавирусом.