Airbnb предоставит бесплатное жилье 20 000 беженцев из Афганистана
Компания Airbnb бесплатно предоставит жилье по всему миру 20 000 беженцев из Афганистана, сообщил гендиректор сервиса аренды Брайан Чески в Twitter.
«Начиная с сегодняшнего дня Airbnb начнет бесплатное размещение 20 000 афганских беженцев по всему миру», — написал он, отметив, что это было бы невозможно осуществить без щедрости владельцев жилья. По его словам, перемещение и расселение афганских беженцев в США и других странах является одним из крупнейших гуманитарных кризисов современности.
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) 15 августа взяло под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.
Американские военные контролируют аэропорт Кабула. По данным итальянской организации помощи жертвам войны Emergency, через аэропорт пытаются эвакуироваться около 10 000 человек, некоторые погибают в давке или цепляясь за трапы улетающих самолетов. По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать из Афганистана придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами.