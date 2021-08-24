Airbnb предоставит бесплатное жилье 20 000 беженцев из Афганистана

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) 15 августа взяло под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.