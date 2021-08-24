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Airbnb предоставит бесплатное жилье 20 000 беженцев из Афганистана

Ведомости

Компания Airbnb бесплатно предоставит жилье по всему миру 20 000 беженцев из Афганистана, сообщил гендиректор сервиса аренды Брайан Чески в Twitter.

«Начиная с сегодняшнего дня Airbnb начнет бесплатное размещение 20 000 афганских беженцев по всему миру», — написал он, отметив, что это было бы невозможно осуществить без щедрости владельцев жилья. По его словам, перемещение и расселение афганских беженцев в США и других странах является одним из крупнейших гуманитарных кризисов современности.

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) 15 августа взяло под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Американские военные контролируют аэропорт Кабула. По данным итальянской организации помощи жертвам войны Emergency, через аэропорт пытаются эвакуироваться около 10 000 человек, некоторые погибают в давке или цепляясь за трапы улетающих самолетов. По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать из Афганистана придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами.

Ранее по теме: «Талибан» и НАТО уточнили число погибших при давке и стрельбе в аэропорту Кабула

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных