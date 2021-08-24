В Москве снизили возраст приема детей в детские сады

С 2011 г. в Москве построили более 300 детских садов и 113 школ. До 2023 г. планируется открыть еще около 70 новых детсадов и около 90 школ. В дошкольные учреждения в 2020/2021 учебном году в Москве поступили около 435 000 детей – на 51% больше, чем в 2010/2011 учебном году. За 10 лет детей в возрасте до трех лет в дошкольных группах стало в два раза больше, рассказали в столичной мэрии.