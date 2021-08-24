В Москве снизили возраст приема детей в детские сады
Детские сады Москвы с сентября будут принимать детей в возрасте от двух лет и двух месяцев, заявил мэр города Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
«С 1 сентября в 110 районах Москвы начнут принимать малышей в детсад с 2 лет и 2 месяцев. Будем стараться, чтобы такая возможность была во всех районах», – написал Собянин. Он отметил, что еще 10 лет назад «было счастьем устроить ребенка хотя бы с трех лет». Чтобы решить эту проблему, в Москве начали строить больше детских садов и снижать возрастную планку приема.
С 2011 г. в Москве построили более 300 детских садов и 113 школ. До 2023 г. планируется открыть еще около 70 новых детсадов и около 90 школ. В дошкольные учреждения в 2020/2021 учебном году в Москве поступили около 435 000 детей – на 51% больше, чем в 2010/2011 учебном году. За 10 лет детей в возрасте до трех лет в дошкольных группах стало в два раза больше, рассказали в столичной мэрии.