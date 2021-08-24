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В Москве снизили возраст приема детей в детские сады

Ведомости

Детские сады Москвы с сентября будут принимать детей в возрасте от двух лет и двух месяцев, заявил мэр города Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«С 1 сентября в 110 районах Москвы начнут принимать малышей в детсад с 2 лет и 2 месяцев. Будем стараться, чтобы такая возможность была во всех районах», – написал Собянин. Он отметил, что еще 10 лет назад «было счастьем устроить ребенка хотя бы с трех лет». Чтобы решить эту проблему, в Москве начали строить больше детских садов и снижать возрастную планку приема.

С 2011 г. в Москве построили более 300 детских садов и 113 школ. До 2023 г. планируется открыть еще около 70 новых детсадов и около 90 школ. В дошкольные учреждения в 2020/2021 учебном году в Москве поступили около 435 000 детей – на 51% больше, чем в 2010/2011 учебном году. За 10 лет детей в возрасте до трех лет в дошкольных группах стало в два раза больше, рассказали в столичной мэрии.

Ранее по теме: Собянин исключил введение жестких ограничений из-за коронавируса в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных