Правительство выделит 21,5 млрд рублей для выплат на детей до семи лет

«Свыше 21,5 млрд руб. будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — говорится в сообщении. Чтобы оформить выплату, необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. В 2021 г. на эту меру поддержки уже было направлено 254 млрд руб., напомнили в правительстве.