Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Правительство выделит 21,5 млрд рублей для выплат на детей до семи лет

Ведомости

Правительство направит регионам более 21,5 млрд руб. на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. 

«Свыше 21,5 млрд руб. будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — говорится в сообщении. Чтобы оформить выплату, необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. В 2021 г. на эту меру поддержки уже было направлено 254 млрд руб., напомнили в правительстве. 

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина в 2020 г. Их получают семьи с низкими доходами. В своем послании Федеральному собранию Путин поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. 

Ранее по теме: Путин поручил реализовать меры по выплатам на детей до семи лет до 1 августа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных