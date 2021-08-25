Правительство выделит 21,5 млрд рублей для выплат на детей до семи лет
Правительство направит регионам более 21,5 млрд руб. на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.
«Свыше 21,5 млрд руб. будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — говорится в сообщении. Чтобы оформить выплату, необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. В 2021 г. на эту меру поддержки уже было направлено 254 млрд руб., напомнили в правительстве.
Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина в 2020 г. Их получают семьи с низкими доходами. В своем послании Федеральному собранию Путин поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.