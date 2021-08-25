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В Минпросвещения рассказали о формате проведения 1 сентября в российских школах

Ведомости

День знаний в школах России в этом году пройдет в очном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого передает «РИА Новости».

«Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно», — сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.

По его словам, на сегодняшний день вдвое ускорены темпы капремонта образовательных учреждений.

«На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 миллионов школьников», — добавил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных