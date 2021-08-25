В Минпросвещения рассказали о формате проведения 1 сентября в российских школах
День знаний в школах России в этом году пройдет в очном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого передает «РИА Новости».
«Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно», — сказал Кравцов на заседании Госсовета по вопросам образования.
По его словам, на сегодняшний день вдвое ускорены темпы капремонта образовательных учреждений.
«На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 миллионов школьников», — добавил министр.