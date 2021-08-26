В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» через полгода после вакцинации
Нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после вакцинации от коронавируса «Спутником V», в течение полугода только возрастает. К таким выводам пришла группа ученых из Аргентины, анонс их исследования опубликован на портале medrxiv.org.
Данные были получены в результате исследования 1800 образцов сыворотки крови пациентов, привитых российской вакциной. Образцы были получены в период с января по август 2021 г.
«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение 6 месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — цитирует РФПИ статью аргентинских ученых.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Также в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заявку на регистрацию препарата в Европе РФПИ подал еще в конце января. 13 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что EMA должно одобрить «Спутник V» осенью этого года, писали «РИА Новости».
ВОЗ рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября, сообщала ранее помощник генерального директора организации Марианджела Симао.