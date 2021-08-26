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В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» через полгода после вакцинации

Ведомости

Нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после вакцинации от коронавируса «Спутником V», в течение полугода только возрастает. К таким выводам пришла группа ученых из Аргентины, анонс их исследования опубликован на портале medrxiv.org.

Данные были получены в результате исследования 1800 образцов сыворотки крови пациентов, привитых российской вакциной. Образцы были получены в период с января по август 2021 г.

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение 6 месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — цитирует РФПИ статью аргентинских ученых. 

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Также в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заявку на регистрацию препарата в Европе РФПИ подал еще в конце января. 13 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что EMA должно одобрить «Спутник V» осенью этого года, писали «РИА Новости».

ВОЗ рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября, сообщала ранее помощник генерального директора организации Марианджела Симао. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных