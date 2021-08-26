В Тыве в ДТП погибли пять человек
Микроавтобус Toyota Estima перевернулся в 20 км от города Чадан в Республике Тыва, в результате погибли пять человек, сообщается на сайте регионального МВД.
«Сегодня в 17 часов 28 минут в дежурную часть МВД по Республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 км от г. Чадан в результате опрокидывания автомашины «Тойота Эстима» погибли пять человек – водитель и четыре пассажира», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что для установления обстоятельств произошедшего на место ДТП направлена следственно-оперативная группа.