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В Тыве в ДТП погибли пять человек

Ведомости

Микроавтобус Toyota Estima перевернулся в 20 км от города Чадан в Республике Тыва, в результате погибли пять человек, сообщается на сайте регионального МВД.

«Сегодня в 17 часов 28 минут в дежурную часть МВД по Республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 км от г. Чадан в результате опрокидывания автомашины «Тойота Эстима»  погибли пять человек – водитель и четыре пассажира», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для установления обстоятельств произошедшего на место ДТП направлена следственно-оперативная группа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных