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СК Белоруссии не стал возбуждать дело о применении силы во время протестов

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии завершил проверку после серии обращений граждан, заявивших о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки тщательно изучены доводы всех обратившихся, проведены судебные медицинские и иные криминалистические экспертизы, изучены документы с мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы», — уточнили в СК, добавив, что установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков.

По данным СК, доказательства, в том числе видеозаписи МВД, говорят о том, что сотрудники применяли физическую силу и специальные средства при пресечении правонарушений в соответствии с требованиями закона «Об органах внутренних дел» и иных нормативных правовых актов.

С 9 по 15 августа прошлого года в Белоруссии во время протестов были задержаны более 2000 граждан во время массовых беспорядков. Из общего количества задержанных 680 человек обратились с заявлениями о проведении проверки действий со стороны сотрудников органов внутренних дел. Большинство заявителей в возрасте до 30 лет. Часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, отметили в СК.

В июне США, Канада, ЕС и Великобритания объявили об ограничениях против Белоруссии из-за «нарушений прав человека». Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц в Белоруссии. Всем попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Евросоюз, их активы (включая активы юрлиц) на территории объединения подлежат заморозке, прекращаются все экономические и финансовые отношения между физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, и резидентами ЕС. При этом санкции США, Канады и Великобритании носят более символический характер. В санкционных списках США оказались 16 человек и шесть организаций, практически все – силовые структуры, связанные с подавлением протестов против оппозиции после президентских выборов прошлого года.

Ранее по теме: Белорусские предприятия, сын Лукашенко и Михаил Гуцериев попали под санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных