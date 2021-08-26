СК Белоруссии не стал возбуждать дело о применении силы во время протестов

В июне США, Канада, ЕС и Великобритания объявили об ограничениях против Белоруссии из-за «нарушений прав человека». Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц в Белоруссии. Всем попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Евросоюз, их активы (включая активы юрлиц) на территории объединения подлежат заморозке, прекращаются все экономические и финансовые отношения между физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, и резидентами ЕС. При этом санкции США, Канады и Великобритании носят более символический характер. В санкционных списках США оказались 16 человек и шесть организаций, практически все – силовые структуры, связанные с подавлением протестов против оппозиции после президентских выборов прошлого года.