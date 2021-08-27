При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека

По данным ведомства, пожар произошел в доме № 98 на улице Мичурина. Сообщение о возгорании поступило в 2:55 (в 0:55 по мск). Огонь начал распространятся с балкона на верхнем этаже, потом перешел на крышу дома, после чего она рухнула. Спасатели эвакуировали из дома 65 человек, среди них было семеро детей. Пострадавших среди эвакуированных нет. По данным на 6:36 мск, пожар полностью устранен.