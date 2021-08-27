При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека
В Екатеринбурге загорелся пятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
По данным ведомства, пожар произошел в доме № 98 на улице Мичурина. Сообщение о возгорании поступило в 2:55 (в 0:55 по мск). Огонь начал распространятся с балкона на верхнем этаже, потом перешел на крышу дома, после чего она рухнула. Спасатели эвакуировали из дома 65 человек, среди них было семеро детей. Пострадавших среди эвакуированных нет. По данным на 6:36 мск, пожар полностью устранен.
Среди основных версий возникновения пожара рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем, рассказали агентству в городских службах. Также специалисты проверят версию о возможном нахождении посторонних лиц на чердаке.