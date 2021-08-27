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При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека

Ведомости

В Екатеринбурге загорелся пятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, пожар произошел в доме № 98 на улице Мичурина. Сообщение о возгорании поступило в 2:55 (в 0:55 по мск). Огонь начал распространятся с балкона на верхнем этаже, потом перешел на крышу дома, после чего она рухнула. Спасатели эвакуировали из дома 65 человек, среди них было семеро детей. Пострадавших среди эвакуированных нет. По данным на 6:36 мск, пожар полностью устранен.

Среди основных версий возникновения пожара рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем, рассказали агентству в городских службах. Также специалисты проверят версию о возможном нахождении посторонних лиц на чердаке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных