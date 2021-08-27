Число умерших от коронавируса в России превысило 180 000
В России за последние сутки коронавирус выявили у 19 509 человек, следует из статистики оперштаба на 27 августа. Умерли за сутки 798 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 844 049. Умерли за все время пандемии 180 041 человек.
Вчера, 26 августа, оперштаб сообщил о 19 630 новых случаях COVID-19 и рекордных 820 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1509 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2297 человек, скончался 51. За все время пандемии в столице выявили 1 562 010 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1395), Московская (+786), Свердловская (+528) и Ростовская (+488) области.
За сутки полностью выздоровели 19 217 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 112 035.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 августа, в мире выявлено более 214 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 38,3 млн случаев, Индии (более 32,6 млн), Бразилии (свыше 20,6 млн) и Франции (более 6,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.