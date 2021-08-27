Российские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
Соперниками московского футбольного клуба «Спартак» в группе «С» Лиги Европы станут итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия». Жеребьевка группового этапа турнира состоялась в Стамбуле, ее результаты опубликованы на сайте UEFA.
Московский «Локомотив» в рамках группы «E» проведет встречи с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
Ранее «Спартак», занявший второе место в чемпионате России по футболу 2020/2021 гг., не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов и попал в Лигу Европы. «Локомотив», занявший третью строчку в чемпионате, получил право участия в групповом этапе Лиге Европы.
Турнир в новом сезоне будет проводиться в обновленном формате: в нем примут участие 32 команды, которые распределились по восьми группам. В стадию плей-офф напрямую попадут победители каждой группы. Восемь команд, занявших вторые места, сыграют стыковые матчи с клубами, оказавшимися на третьих строчках своих групп в Лиге чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций.