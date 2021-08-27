Российские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы

Турнир в новом сезоне будет проводиться в обновленном формате: в нем примут участие 32 команды, которые распределились по восьми группам. В стадию плей-офф напрямую попадут победители каждой группы. Восемь команд, занявших вторые места, сыграют стыковые матчи с клубами, оказавшимися на третьих строчках своих групп в Лиге чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций.