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Российские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы

Ведомости

Соперниками московского футбольного клуба «Спартак» в группе «С» Лиги Европы станут итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия». Жеребьевка группового этапа турнира состоялась в Стамбуле, ее результаты опубликованы на сайте UEFA.

Московский «Локомотив» в рамках группы «E» проведет встречи с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Ранее «Спартак», занявший второе место в чемпионате России по футболу 2020/2021 гг., не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов и попал в Лигу Европы. «Локомотив», занявший третью строчку в чемпионате, получил право участия в групповом этапе Лиге Европы.

Турнир в новом сезоне будет проводиться в обновленном формате: в нем примут участие 32 команды, которые распределились по восьми группам. В стадию плей-офф напрямую попадут победители каждой группы. Восемь команд, занявших вторые места, сыграют стыковые матчи с клубами, оказавшимися на третьих строчках своих групп в Лиге чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных