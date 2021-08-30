Синоптики предупредили о снеге в 11 регионах России

Снег ожидается в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Свердловской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карелии, Коми и на севере Пермского края. Кроме того, на северо-западе страны скорость ветра увеличится до 17-22 м/с. Из-за резкой смены погоды снизится атмосферное давление, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, говорится в сообщении.