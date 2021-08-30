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Синоптики предупредили о снеге в 11 регионах России

Ведомости

Температура воздуха ночью в отдельных районах северо-запада России понизится до 0 +5 градусов с 3 по 5 сентября, в 11 регионах ожидается снег, но он будет таять по пути к земле, сообщил центр погоды «Фобос».

Снег ожидается в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Свердловской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карелии, Коми и на севере Пермского края. Кроме того, на северо-западе страны скорость ветра увеличится до 17-22 м/с. Из-за резкой смены погоды снизится атмосферное давление, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что 2 сентября в Центральной части России резко наступит осень. Из-за арктического атмосферного фронта начнутся холодные дожди и северный ветер. Ночью температура понизится до +8...+13 градусов, днем не будет превышать +11…+16. Затем температура будет понижаться еще сильнее: до +3…+8 градусов ночью и +7…+12 днем. Такие показатели на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября.

«Особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°, а это значит, вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег», — говорится в сообщении «Фобоса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных