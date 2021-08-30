Синоптики предупредили о снеге в 11 регионах России
Температура воздуха ночью в отдельных районах северо-запада России понизится до 0 +5 градусов с 3 по 5 сентября, в 11 регионах ожидается снег, но он будет таять по пути к земле, сообщил центр погоды «Фобос».
Снег ожидается в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Свердловской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карелии, Коми и на севере Пермского края. Кроме того, на северо-западе страны скорость ветра увеличится до 17-22 м/с. Из-за резкой смены погоды снизится атмосферное давление, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что 2 сентября в Центральной части России резко наступит осень. Из-за арктического атмосферного фронта начнутся холодные дожди и северный ветер. Ночью температура понизится до +8...+13 градусов, днем не будет превышать +11…+16. Затем температура будет понижаться еще сильнее: до +3…+8 градусов ночью и +7…+12 днем. Такие показатели на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября.
«Особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°, а это значит, вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег», — говорится в сообщении «Фобоса».