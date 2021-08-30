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МВД вложит ₽23,1 млн в исследование нейросетей для расследования преступлений

Ведомости

Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД объявило тендер на исследование зарубежной практики применения технологии машинного обучения при расследовании серийных преступлений, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Стоимость работ оценили в 23,1 млн руб.

Технология должна распознавать тексты, например материалы уголовных и административных дел, оперативных сводок, заявления граждан, аудиоматериалы и экспертные заключения, извлекать из них ключевые данные и анализировать их. Сведения планируется собрать в специальную информационную систему, пишет «Коммерсантъ». Нейросеть должна уметь распознавать тексты и извлекать из них ключевую информацию: ФИО, пол, дату и место рождения человека, национальность, особые приметы, а также орудие преступления и его характеристики, способ совершения преступления и геолокации. В МВД на запрос издания не ответили.

По условиям закупки, исполнитель должен отобрать способы применения технологий машинного обучения для расследования преступлений, сформировать перечни признаков преступлений, которые помогут «устанавливать взаимосвязи с уже имеющимися материалами и выделять из представленной информации признаки серийности преступлений». Среди условий также указана разработка макета профильной информационной системы. На выполнение заказа дается десять месяцев.

О планах МВД использовать нейросети для расследования серийных преступлений и составления «фоторобота» по ДНК нарушителя было известно еще ноябре прошлого года. Как писал РБК со ссылкой на источник, проект МВД представило на стратегической сессии, посвященной этой технологии. Ее проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее этот же проект обсуждался на заседании тематической рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы), следует из имеющихся у РБК материалов группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных