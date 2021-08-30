МВД вложит ₽23,1 млн в исследование нейросетей для расследования преступлений

Технология должна распознавать тексты, например материалы уголовных и административных дел, оперативных сводок, заявления граждан, аудиоматериалы и экспертные заключения, извлекать из них ключевые данные и анализировать их. Сведения планируется собрать в специальную информационную систему, пишет «Коммерсантъ». Нейросеть должна уметь распознавать тексты и извлекать из них ключевую информацию: ФИО, пол, дату и место рождения человека, национальность, особые приметы, а также орудие преступления и его характеристики, способ совершения преступления и геолокации. В МВД на запрос издания не ответили.