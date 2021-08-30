В Луизиане из-за урагана «Ида» более 1 млн человек остались без света
Более 1 млн человек в американском штате Луизиана остались без электричества, следует из данных сайта мониторинга PowerOutage.US. Население Луизианы превышает 4,6 млн человек.
По состоянию на 9.30 по московскому времени, в Луизиане без света были 1 010 880 человек, еще 65,421 жителей лишились электричества в соседнем штате Миссисипи.
Как сообщила CNN энергетическая компания Entergy, в частности, вечером в воскресенье был полностью обесточен самый густонаселенный город Луизианы — Новый Орлеан, в котором проживают более 400 тыс. человек. По данным компании, не работали все восемь линий электропередачи, которые подают электроэнергию в город.
Ураган «Ида», сформировавшийся 29 августа в Атлантическом океане, достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. Ураган поменял течение реки Миссисипи на юге США. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, изначально ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных, но сегодня он ослаб до первой категории.
Президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Луизиана и объявил о стихийном бедствии.