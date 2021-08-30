В Луизиане из-за урагана «Ида» более 1 млн человек остались без света

Как сообщила CNN энергетическая компания Entergy, в частности, вечером в воскресенье был полностью обесточен самый густонаселенный город Луизианы — Новый Орлеан, в котором проживают более 400 тыс. человек. По данным компании, не работали все восемь линий электропередачи, которые подают электроэнергию в город.