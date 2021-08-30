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В Луизиане из-за урагана «Ида» более 1 млн человек остались без света

Ведомости

Более 1 млн человек в американском штате Луизиана остались без электричества, следует из данных сайта мониторинга PowerOutage.US. Население Луизианы превышает 4,6 млн человек.

По состоянию на 9.30 по московскому времени, в Луизиане без света были 1 010 880 человек, еще 65,421 жителей лишились электричества в соседнем штате Миссисипи.

Офис шерифа округа Асеншен Пэриш, штат Луизиана, в Facebook сообщил о погибшем. В полицию поступило сообщение, что на дом местного жителя во время урагана упало дерево. Прибыв на место происшествия, полицейские сообщили, что пострадавший скончался.

Как сообщила CNN энергетическая компания Entergy, в частности, вечером в воскресенье был полностью обесточен самый густонаселенный город Луизианы — Новый Орлеан, в котором проживают более 400 тыс. человек. По данным компании, не работали все восемь линий электропередачи, которые подают электроэнергию в город.

Ураган «Ида», сформировавшийся 29 августа в Атлантическом океане, достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. Ураган поменял течение реки Миссисипи на юге США. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, изначально ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных, но сегодня он ослаб до первой категории.

Президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Луизиана и объявил о стихийном бедствии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных