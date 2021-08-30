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Россиянки завоевали два серебра в настольном теннисе на Паралимпиаде в Токио

Ведомости

Российские спортсменки Маляк Алиева и Виктория Сафонова выиграли серебряные медали на Паралимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».

Сафонова в финале уступила спортсменке из Нидерландов Келли ван Зон (8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11). Алиева в решающем поединке проиграла украинке Марине Литовченко со счетом 0-3 (6:11, 4:11, 3:11).

Сборная России по настольному теннису в индивидуальных соревнованиях в Токио завоевала одно золото, два серебра и три бронзы.

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. До этого в японской столице завершилась летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных