В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин
Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге в возрасте 54 лет, сообщил портал е1.ru. Он скончался в реанимации госпиталя Росгвардии.
«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — рассказал близкий друг Шадрина, полковник внутренних войск МВД России Серик Султангабиев. Также информацию о смерти Шадрина подтвердила его супруга Наталья.
Шадрин участвовал в первой и второй чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Звание Героя России Шадрин получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны.
В 2013 г. стал депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 гг. занимал пост директора городского ЦПКиО. Затем стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. Шадрин был руководителем проектов и общественных представительств организации «Герои Урала».