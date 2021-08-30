В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин

В 2013 г. стал депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 гг. занимал пост директора городского ЦПКиО. Затем стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. Шадрин был руководителем проектов и общественных представительств организации «Герои Урала».