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В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин

Ведомости

Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге в возрасте 54 лет, сообщил портал е1.ru. Он скончался в реанимации госпиталя Росгвардии.

«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — рассказал близкий друг Шадрина, полковник внутренних войск МВД России Серик Султангабиев. Также информацию о смерти Шадрина подтвердила его супруга Наталья.

Шадрин участвовал в первой и второй чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Звание Героя России Шадрин получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны.

В 2013 г. стал депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 гг. занимал пост директора городского ЦПКиО. Затем стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. Шадрин был руководителем проектов и общественных представительств организации «Герои Урала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных