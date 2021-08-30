В Санкт-Петербурге планируют начать испытания новой вакцины до конца года

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А», — рассказал Лиознов (цитата по ТАСС). Он отметил, что если «все будет хорошо», то клинические испытания препарата начнутся до Нового года.