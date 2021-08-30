В Санкт-Петербурге планируют начать испытания новой вакцины до конца года
НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева провело доклинические испытания своей вакцины от коронавируса и планирует до конца года начать клинические, сообщил на пресс-конференции директор НИИ Дмитрий Лиознов.
«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А», — рассказал Лиознов (цитата по ТАСС). Он отметил, что если «все будет хорошо», то клинические испытания препарата начнутся до Нового года.
Ранее в институте гриппа рассказали, что специалисты разрабатывают вакцину от коронавируса на основе вируса гриппа. Его ослабленная версия используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым обеспечит защиту от болезни. Вакцина будет вводиться пациентам в виде капель или спрея для носа.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация. Ее рекомендуют пройти пациентам, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад.