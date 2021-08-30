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В Санкт-Петербурге планируют начать испытания новой вакцины до конца года

Ведомости

НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева провело доклинические испытания своей вакцины от коронавируса и планирует до конца года начать клинические, сообщил на пресс-конференции директор НИИ Дмитрий Лиознов.

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А», — рассказал Лиознов (цитата по ТАСС). Он отметил, что если «все будет хорошо», то клинические испытания препарата начнутся до Нового года.

Ранее в институте гриппа рассказали, что специалисты разрабатывают вакцину от коронавируса на основе вируса гриппа. Его ослабленная версия используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым обеспечит защиту от болезни. Вакцина будет вводиться пациентам в виде капель или спрея для носа.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация. Ее рекомендуют пройти пациентам, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных