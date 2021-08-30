Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 15
Количество погибших в результате взрывов на военном складе в Казахстане возросло до 15 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС республики.
«Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Поиски одного пропавшего человека продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.
26 августа в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим.