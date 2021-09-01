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Аксенов сообщил о рекордном турпотоке в Крым в 2021 году

Ведомости

Туристический поток в Крым впервые достиг 7 млн туристов к концу лета, заявил глава республики Сергей Аксенов со ссылкой на данные министерства курортов и туризма.

«За 8 месяцев 2021 г. турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 г. на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 г. в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов», – написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте». При этом большинство – 62% – туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% – на самолетах, 8% – на поездах.

Летом в Крыму отдохнули 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за июнь – август 2020 г., и на 15% больше аналогичного периода 2019 г. Средняя загрузка гостиниц в августе превысила 82%, а в отдельных регионах – 90 – 95%, рассказал глава Крыма. Он подчеркнул, что «в этом году туротрасль входит в осеннюю туристическую фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона».

По итогам прошлого года в Крыму побывали свыше 6,3 млн туристов. В 2019 г. этот показатель составил около 7,5 млн человек.

Ранее по теме: Краснодарский край в августе недосчитается почти 1/3 туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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