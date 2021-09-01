Аксенов сообщил о рекордном турпотоке в Крым в 2021 году

Летом в Крыму отдохнули 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за июнь – август 2020 г., и на 15% больше аналогичного периода 2019 г. Средняя загрузка гостиниц в августе превысила 82%, а в отдельных регионах – 90 – 95%, рассказал глава Крыма. Он подчеркнул, что «в этом году туротрасль входит в осеннюю туристическую фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона».