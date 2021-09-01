Аксенов сообщил о рекордном турпотоке в Крым в 2021 году
Туристический поток в Крым впервые достиг 7 млн туристов к концу лета, заявил глава республики Сергей Аксенов со ссылкой на данные министерства курортов и туризма.
«За 8 месяцев 2021 г. турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 г. на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 г. в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов», – написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте». При этом большинство – 62% – туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% – на самолетах, 8% – на поездах.
Летом в Крыму отдохнули 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за июнь – август 2020 г., и на 15% больше аналогичного периода 2019 г. Средняя загрузка гостиниц в августе превысила 82%, а в отдельных регионах – 90 – 95%, рассказал глава Крыма. Он подчеркнул, что «в этом году туротрасль входит в осеннюю туристическую фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона».
По итогам прошлого года в Крыму побывали свыше 6,3 млн туристов. В 2019 г. этот показатель составил около 7,5 млн человек.