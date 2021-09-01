Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

«Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то лётчиком, потом разведчиком — я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком и тебя берут в разведку. Так, вроде, не бывает, но у меня так получилось», — рассказал Путин.