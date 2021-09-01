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Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Ведомости

Президент России Владимир Путин в детстве хотел стать моряком или летчиком. Об этом он рассказал на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, передает «РИА Новости».

«Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то лётчиком, потом разведчиком — я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком и тебя берут в разведку. Так, вроде, не бывает, но у меня так получилось», — рассказал Путин.

По словам Путина, и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. «И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — добавил президент.

Самое главное, как отметил Путин в разговоре с школьниками, это определить цель. Если она ясна и понятна, то тогда есть все шансы достичь ее. «Тогда человек начинает искать все пути и шансы реализации этой задачи, решения этих вопросов, связанных с достижением цели. Поэтому самое главное — это найти себя, цель. И вторая важнейшая составляющая — не бояться мечтать, верить в себя, и тогда успех обеспечен», — сказал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных