Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
Президент России Владимир Путин в детстве хотел стать моряком или летчиком. Об этом он рассказал на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, передает «РИА Новости».
«Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то лётчиком, потом разведчиком — я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком и тебя берут в разведку. Так, вроде, не бывает, но у меня так получилось», — рассказал Путин.
По словам Путина, и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. «И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — добавил президент.
Самое главное, как отметил Путин в разговоре с школьниками, это определить цель. Если она ясна и понятна, то тогда есть все шансы достичь ее. «Тогда человек начинает искать все пути и шансы реализации этой задачи, решения этих вопросов, связанных с достижением цели. Поэтому самое главное — это найти себя, цель. И вторая важнейшая составляющая — не бояться мечтать, верить в себя, и тогда успех обеспечен», — сказал президент.