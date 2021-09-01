С 1 сентября россияне смогут обжаловать выписанные при помощи камер штрафы
С 1 сентября штрафы, выписанные за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, можно обжаловать дистанционно через сайт госуслуг. Правила введены в соответствии с принятым ранее законом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации.
Для отправки цифровой жалобы на штраф водитель должен иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги». Кроме того, оспорить штраф теперь можно и на сайте суда «при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме».
Ранее для того, чтобы обжаловать штраф, водителям нужно было в течение десяти суток обратиться в инстанцию, которая его выписала.
Кроме того, теперь при отказе от получения уведомления о штрафах от ГИБДД по обычной почте документ будет числиться врученным через сутки после поступления в электронную систему, даже если водитель не заходил в личный кабинет на «Госуслугах».
Если уведомление о штрафе поступает не только через сервис, оно будет считаться полученным при заходе пользователя на свой аккаунт хотя бы раз в течение недели после получения. Если он не зайдет в аккаунт, то получит бумажное уведомление.
Возможность обжаловать штрафы, зафиксированные камерами, в режиме онлайн изначально планировалось запустить еще в сентябре 2019 г. Потом срок был перенесен на апрель — май 2020 г., однако и он не был выполнен.