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С 1 сентября россияне смогут обжаловать выписанные при помощи камер штрафы

Ведомости

С 1 сентября штрафы, выписанные за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, можно обжаловать дистанционно через сайт госуслуг. Правила введены в соответствии с принятым ранее законом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации.

Для отправки цифровой жалобы на штраф водитель должен иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги». Кроме того, оспорить штраф теперь можно и на сайте суда «при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме».

Ранее для того, чтобы обжаловать штраф, водителям нужно было в течение десяти суток обратиться в инстанцию, которая его выписала.

Кроме того, теперь при отказе от получения уведомления о штрафах от ГИБДД по обычной почте документ будет числиться врученным через сутки после поступления в электронную систему, даже если водитель не заходил в личный кабинет на «Госуслугах».

Если уведомление о штрафе поступает не только через сервис, оно будет считаться полученным при заходе пользователя на свой аккаунт хотя бы раз в течение недели после получения. Если он не зайдет в аккаунт, то получит бумажное уведомление.

Возможность обжаловать штрафы, зафиксированные камерами, в режиме онлайн изначально планировалось запустить еще в сентябре 2019 г. Потом срок был перенесен на апрель — май 2020 г., однако и он не был выполнен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных