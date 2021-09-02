В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков
Власти Бурятии ввели режим ЧС регионального уровня в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и города Улад-Удэ из-за паводков, говорится на сайте правительства республики.
В Кяхтинском районе с 24 августа грунтовые воды подтопили 125 домов, поверхностными водами подтопило 220 придомовых участков и 86 домов. Власти Бурятии выделили району 4,2 млн руб. для материальной помощи пострадавшим, говорится в сообщении.
В Селенгинском районе ситуация осложнилась из-за обильных дождей. Поднялся уровень воды в трех реках, на одной из них произошел разрыв береговой линии и дорожного полотна. Из-за подъема уровня воды реки подтопили несколько придомовых территорий и подвалов домов. Району выделили 3,6 млн руб. на матпомощь пострадавшим. Для пострадавших организуют 15 пунктов временного размещения.
Власти также укрепили берега рек и соорудили защитную насыпь, отсыпали и подняли низменные участки, грунтовые дороги и проезжие части. На укрепление берегов и защитную насыпь было выделено 23 млн руб.