Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков

Ведомости

Власти Бурятии ввели режим ЧС регионального уровня в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и города Улад-Удэ из-за паводков, говорится на сайте правительства республики.

В Кяхтинском районе с 24 августа грунтовые воды подтопили 125 домов, поверхностными водами подтопило 220 придомовых участков и 86 домов. Власти Бурятии выделили району 4,2 млн руб. для материальной помощи пострадавшим, говорится в сообщении.

В Селенгинском районе ситуация осложнилась из-за обильных дождей. Поднялся уровень воды в трех реках, на одной из них произошел разрыв береговой линии и дорожного полотна. Из-за подъема уровня воды реки подтопили несколько придомовых территорий и подвалов домов. Району выделили 3,6 млн руб. на матпомощь пострадавшим. Для пострадавших организуют 15 пунктов временного размещения.

Власти также укрепили берега рек и соорудили защитную насыпь, отсыпали и подняли низменные участки, грунтовые дороги и проезжие части. На укрепление берегов и защитную насыпь было выделено 23 млн руб.

Ранее по теме: Как во Владивостоке готовятся к Восточному экономическому форуму. Фотогалерея

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных