В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков

В Селенгинском районе ситуация осложнилась из-за обильных дождей. Поднялся уровень воды в трех реках, на одной из них произошел разрыв береговой линии и дорожного полотна. Из-за подъема уровня воды реки подтопили несколько придомовых территорий и подвалов домов. Району выделили 3,6 млн руб. на матпомощь пострадавшим. Для пострадавших организуют 15 пунктов временного размещения.