Власти Новой Зеландии назвали терактом нападение в супермаркете Окленда

В результате атаки пострадали шесть человек, из которых трое получили тяжелые ранения, а сам террорист был застрелен полицейскими через минуту после того, как напал на людей. «То, что произошло сегодня, было ужасно, отвратительно, неправильно. Это было совершено отдельным человеком, который был заражен идеологией, которую здесь никто не поддерживает», — заявила Ардерн.