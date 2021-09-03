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Власти Новой Зеландии назвали терактом нападение в супермаркете Окленда

Ведомости

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в городе Окленд, в ходе которого пострадали шесть человек, трое из них находятся в критическом состоянии в больнице, сообщает издание The New Zealand Herald.

При нападении мужчина использовал нож, который взял с полки в магазине. По словам Ардерн, нападавший был сторонником ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) и находился под «постоянным полицейским наблюдением».

В результате атаки пострадали шесть человек, из которых трое получили тяжелые ранения, а сам террорист был застрелен полицейскими через минуту после того, как напал на людей. «То, что произошло сегодня, было ужасно, отвратительно, неправильно. Это было совершено отдельным человеком, который был заражен идеологией, которую здесь никто не поддерживает», — заявила Ардерн.

Мужчина находился под наблюдением полиции из-за своих экстремистских взглядов. Он является гражданином Шри-Ланки и прибыл в 2011 г. Комиссар полиции Эндрю Костер пояснил, что за этим человеком «пристально следили группы наблюдения и стратегическая тактическая группа», когда он сегодня днем ехал из своего дома в Глен Идене. Он был застрелен в течение 60 секунд после нападения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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