В России пятый день подряд выявили менее 19 000 заболевших COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 сентября, в мире выявлено более 219 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,5 млн случаев, Индии (более 32,9 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн), Великобритании (свыше 6,8 млн) и Франции (более 6,8 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.