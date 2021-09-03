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В России пятый день подряд выявили менее 19 000 заболевших COVID-19

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 856 человек, следует из статистики оперштаба на 3 сентября. Менее 19 000 случаев болезни в стране фиксируют на протяжении всей недели.

Умерли за сутки 799 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 975 174. Умерли за все время пандемии 185 611 человек.

Вчера, 2 сентября, оперштаб сообщил о 18 985 новых случаях COVID-19 и 798 летальных исходах.

В Москве за сутки выявили 1633 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1556 человек, скончались 50. За все время пандемии в столице выявили 1 572 264 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1437), Московская (+681), Свердловская (+519) и Ростовская (+477) области.

За сутки полностью выздоровели 18 690 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 236 738.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 сентября, в мире выявлено более 219 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,5 млн случаев, Индии (более 32,9 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн), Великобритании (свыше 6,8 млн) и Франции (более 6,8 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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