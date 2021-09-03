В России пятый день подряд выявили менее 19 000 заболевших COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 856 человек, следует из статистики оперштаба на 3 сентября. Менее 19 000 случаев болезни в стране фиксируют на протяжении всей недели.
Умерли за сутки 799 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 975 174. Умерли за все время пандемии 185 611 человек.
Вчера, 2 сентября, оперштаб сообщил о 18 985 новых случаях COVID-19 и 798 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1633 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1556 человек, скончались 50. За все время пандемии в столице выявили 1 572 264 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1437), Московская (+681), Свердловская (+519) и Ростовская (+477) области.
За сутки полностью выздоровели 18 690 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 236 738.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 сентября, в мире выявлено более 219 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,5 млн случаев, Индии (более 32,9 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн), Великобритании (свыше 6,8 млн) и Франции (более 6,8 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.