Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к осени, однако его достижение зависит от населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на марафоне «Новое знание».
«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его (коллективного иммунитета. — Прим. ТАСС) достигнем, — это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).
Она рассказала, что сейчас сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины 45,4 млн россиян, двумя компонентами – 38,5 млн. Для того чтобы достигнуть коллективного иммунитета, необходимо привить 90 млн человек.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ученые ранее заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения к осени этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июня заявил, что привить 60% населения России к осени не удастся.