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Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID-19

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к осени, однако его достижение зависит от населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на марафоне «Новое знание».

«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его (коллективного иммунитета. — Прим. ТАСС) достигнем, — это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).

Она рассказала, что сейчас сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины 45,4 млн россиян, двумя компонентами – 38,5 млн. Для того чтобы достигнуть коллективного иммунитета, необходимо привить 90 млн человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ученые ранее заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения к осени этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июня заявил, что привить 60% населения России к осени не удастся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных